Депутат Госдумы от Крымы Михаил Шеремет выступил с предложением объявить Украину государством-террористом. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в том, что Украина превратилась «в рассадник террора и насилия» виноват «режим Владимира Зеленского».

«Украину пора объявить государством-террористом. Режим Зеленского превратил некогда цветущую страну в рассадник террора и насилия, которые, к сожалению, поощряются рядом западных стран», - заявил российский парламентарий.

Он также отметил, что до тех пор, пока не сменится власть на Украине, она будет нести угрозу безопасности России.

Напомним, что 1 июня в Брянской и Курской областях произошли взрывы, которые привели к тому, что с рельсов сошли пассажирский и грузовой поезда. В результате в Брянской области погибли семь человек и еще 113 пострадали. В Курской области пострадали три сотрудника поездной бригады.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что эти преступления были направлены на срыв переговоров в Стамбуле, и подтверждают опасения российской стороны, что и «без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию».