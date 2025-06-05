В Госдуме спрогнозировали ответ РФ на украинские атаки

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев рассказал, как Россия должна ответить на террористические атаки Украины. Об этом сообщает «Абзац».

По мнению депутата, в первую очередь следует усилить оперативную работу всех органов, отвечающих за борьбу с терроризмом. Кроме того, необходимо продолжать активно наступать в зоне спецоперации, чтобы создать зоны безопасности.

«Очевидно, что (атаки — прим. ред.) совершила не только Украина. Допускаю, что это сделали либо с участием Великобритании, либо при содействии США. Соответственно, нам нужны меры по недопущению аналогичных ситуаций и возможного вмешательства», — заявил Соболев.

Напомним, что 1 июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и отметили, что целями атак стали военные аэродромы.

NYT рассказала об «ответе Путина» на атаку Украины по аэродромам

В тот же день произошли подрывы мостов в Брянской и Курской областях. Следственный комитет (СК) России квалифицировал эти происшествия как теракты.