Рост товарооборота и сотрудничество со странами СНГ: главные заявления Мишустина

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ в Душанбе обозначил приоритеты России, отметил рост товарооборота и призвал расширять сотрудничество. Главное из заявлений Мишустина в материале «Рамблера».

Ответ на политику протекционизма и торговые войны

Михаил Мишустин обратил внимание на то, что сейчас мир переживает период турбулентности, а членство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) дают возможность максимально эффективно ответить на политику протекционизма, односторонних санкций и торговых войн, пишет ТАСС.

«Эффективный ответ на такие вызовы мы сможем дать за счет максимального использования преимуществ наших государств для активной работы во всех отраслях. Это необходимо для достижения технологического, промышленного суверенитета. И в целом - для повышения качества жизни граждан», - подчеркнул премьер-министр.

Он также обратил внимание на то, что безусловным приоритетом для Москвы является укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ. Россия готова оказывать полную поддержку в укреплении экономических связей, расширении транспортно-логистических маршрутов и усиление гуманитарного партнерства, подчеркнул Мишустин.

Рост товарооборота и экономические инициативы

Премьер-министр в своем выступлении также отметил, что по итогам 2024 года доля стран СНГ в товарообороте России увеличилась и составила 15,5%. Об этом пишет РИА Новости.

«Для наших государств рынок Содружества остается не просто значимым, он является ключевым во внешнеторговом обороте. По итогам прошлого года доля стран СНГ в товарообороте России превысила 15,5% – это больше, чем годом ранее», - пояснил Мишустин.

Он также отметил, что по итогам прошлого года российский внешнеторговый оборот со странами СНГ превысил 10 трлн рублей, и сегодня активно реализуются крупные совместные проекты.

В частности, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прорабатывают механизмы помощи совместным предприятиям агропромышленного комплекса. При этом совместным проектам компаний государств выделяется финансовая поддержка из союзного бюджета – в виде субсидирования процентной ставки по кредитам.

Также премьер-министр заявил, что Москва настроена на дальнейшую конструктивную работу, и призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования.

Конкурс «Интервидение»

Кроме того, Михаил Мишустин пригласил творческие коллективы стран СНГ принять участие в конкурсе «Интервидение», который пройдет осенью в Москве.

По мнению главы правительства России, это станет хорошей возможностью продемонстрировать уникальные традиции и современные достижения национальных культур народов.

«Мероприятие станет одной из важных площадок для развития гуманитарного взаимодействия, в том числе в СНГ», - заметил он.

Конкурс пройдет 20 сентября в комплексе «Live Арена» в Москве. Участие в нем, по предварительной информации, примут порядка 25 стран. Россию на «Интервидении» представит Shaman (Ярослав Дронов).