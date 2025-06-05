В МИД РФ прокомментировали атаки Киева на российские аэродромы

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что заявления Киева о результатах атак на российские аэродромы несостоятельны.

Об этом сообщает ТАСС.

«Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны [РФ]», — подчеркнул дипломат.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что в результате атаки ВСУ на российские аэродромы было повреждено около 20 военных самолетов, 10 оказались уничтожены, это в два раза меньше тех данных, о которых говорил украинский лидер Владимир Зеленский.

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1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» призвал Великобританию и США таким образом отреагировать на недавние атаки Украины в отношении РФ, чтобы положить конец дальнейшей эскалации.