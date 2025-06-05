Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что демонстрация неонацистских символов на Украине стала нормой, а Владимир Зеленский однажды опубликовал фото солдата ВСУ с опознавательными знаками дивизии СС «Мёртвая голова» (Totenkopf). Об этом рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Журналист опубликовал отрывок выступления Небензи на неформальной встрече членов Совбеза ООН. Встреча была посвящена осмыслению первопричин украинского кризиса.

«В некоторой степени мы сочувствуем нашим британским коллегам, ведь мы понимаем, что найти представителя украинской армии, который не прославлял бы нацизм, - задача практически невыполнимая», - заявил российский дипломат.

Он добавил, что нацистские символы настолько распространены на Украине, что даже Зеленский однажды опубликовал в своем официальном Telegram-канале пост с фотографией солдата, носящего знаки различия Totenkopf. Дипломат отметил, что пост был посвящен Дню Победы.

Небензя подчеркнул, что в итоге снимок был удален. По словам дипломата, после этого эпизода опасения по поводу прославления пособников нацистов Украиной усилились.

Небензя добавил, что в 2022 году у России и Украины был реальный шанс достичь соглашения, но некоторые западные страны решили подорвать эти усилия. Постпред РФ при ООН подчеркнул, что эти страны решили поставить геополитические цели выше человеческих жизней «в тщетной надежде нанести стратегическое поражение России».

«Украина заплатила за этот выбор очень высокую цену. И сейчас мы стоим на перепутье», - заключил дипломат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал людей, находящихся у власти на Украине, «выкормленными нацистами» и заявил, что Москва не отказывается от цели по денацификации Украины. Министр подчеркивал, что речь идет об «очередной попытке поставить под расистские нацистские знамена всю Европу для войны против РФ».