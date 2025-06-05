Заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина применяет террористические методы, верно.

Об этом в своем Telegram-канале заявил Депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Как я указывал уже 150 раз, Зеленский — террорист и вести переговоры с ним никто не будет. Очень хорошо, что Владимир Путин сделал на этом акценты!» — подчеркнул он.

Путин на совещании с правительством РФ в среду подчеркнул, что решения о взрывах на территории Курской и Брянской областей были приняты на политическом уровне Украины.

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Также президент заявил, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. Путин подчеркнул, что удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает опасения российской стороны в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.