Владимир Зеленский в попытке удержаться у власти сделал терроризм государственной идеологией Украины. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Зеленскому не нужен мир, он не думает об украинцах и о будущем страны.

«Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима. Он несет персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей. Этот просроченный обмылок хочет любыми способами, любой ценой сохраниться во власти», - констатировал Вячеслав Володин.

Он также призвал парламенты в странах Европы осознать свою ответственность за действия Зеленского, так как он ведет себя подобным образом «с их одобрения или молчаливого согласия».

«За гибель мирных граждан ответить придется!!!» - предупредил спикер нижней палаты российского парламента.

Напомним, что 1 июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны отметили, что целями атак стали военные аэродромы. В тот же день произошли подрывы мостов в Брянской и Курской областях, приведшие к жертвам. Следственный комитет России квалифицировал эти происшествия как теракты.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о том, что решения о терактах принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что эти преступления были направлены на срыв переговоров в Стамбуле, и подтверждают опасения российской стороны, что и «без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию».