Володин назвал Зеленского «просроченным обмылком»

Президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за теракты, из-за которых гибнут мирные жители. Об этом в пятницу, 6 июня, заявил спикер Госдумы Владислав Володин в личном блоге.

Он отметил, что украинский лидер, утратив свою легитимность, в борьбе за личную власть сделал терроризм государственной идеологией страны. По мнению Володина, Зеленского не интересует заключение мира на Украине, также как и не интересует судьба украинского народа.

— Этот просроченный обмылок хочет любыми способами, любой ценой сохраниться во власти, цепляясь за нее. За гибель мирных граждан ответить придется!!!, — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский стремится к переговорам с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы укрепить свою политическую позицию. Кроме того, Медведев назвал украинского лидера «тифозной вошью с накокаиненным носом», «крысой» и «уродом».

Также Медведев отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского от перемирия на праздник 9 Мая. В своей публикации Медведев назвал Зеленского «зеленым небритым чмом» и «гнидой».