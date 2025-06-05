Названа судьба самолетов РФ, поврежденных ВСУ 1 июня

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что российские самолёты в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены. Дипломат при этом подчеркнул, что они будут восстановлены.

«Из этого делайте выводы сами. Плюс та номенклатура, о которой мы сейчас говорим, не обязательно в полном объёме покрывается теми или иными соглашениями», — сказал Рябков.

При этом, что касается конкретно Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, отметил дипломат, то он, по словам Рябкова, был нами приостановлен.

1 июня Минобороны России сообщило об ударах ВСУ по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков между тем подчеркнул, что Россия сделает всё для расследования атак на военные аэродромы.