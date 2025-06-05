Фридрих Мерц официально вступил в должность канцлера Германии, сменив на этом посту Олафа Шольца. Как отметили аналитики из КНР, новое немецкое руководство пытается жестко вести себя с Россией. Берлин за последние несколько дней отметился рядом провокаций в отношении РФ.

«Мерц в ходе одной из своих пресс-конференций сотворил сенсацию. Он сказал, что ограничения на применение дальнобойного оружия против России были сняты», – пишет китайское издание Baidu.

В статье говорится, что заявления Мерца не получили официального подтверждения от представителей немецкой власти. Несмотря на попытки некоторых чиновников смягчить ситуацию, ясности в вопросе снятия запрета так и не появилось. Тем не менее, последствия не заставили себя долго ждать. В разгар нового витка напряженности в отношениях с западными государствами стало известно о подписании Владимиром Путиным вызвавшего широкий резонанс указа.

Китайские журналисты обратили внимание на то, что указ, подписанный Путиным, дает российскому правительству право ограничивать полномочия акционеров оборонных предприятий в случае невыполнения ими государственных заказов. Эта мера вызвала бурные обсуждения на Западе.

Европейские аналитики выражали возмущение и сожаление по поводу того, что Россия не намерена прекращать сопротивление Западу. Указ Путина сигнализирует о готовности страны дать отпор оказываемому на нее давлению. «Однако, по мнению Кремля, это всего лишь необходимая реакция на продолжающиеся провокации со стороны НАТО», – сообщают обозреватели Baidu. Непосредственно перед подписанием указа президент предпринял еще один значимый шаг – продлил на два года срок действия плана обороны. Этот документ направлен на модернизацию армии и флота за счет современного вооружения, а также на обеспечение своевременного размещения и неукоснительного выполнения государственного оборонного заказа.

В Китае считают, что европейцы напрасно вызвали гнев Путина. Его последние действия демонстрируют, что чем сильнее оказывается давление на Россию, тем жестче становится ответное сопротивление, пишет АБН24. Напомним, в Польше возмутились, узнав про выплату для России в 6 млрд евро. Фото: пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru