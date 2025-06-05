Китай выбрал сторону в споре за Курилы: эксперт раскрыла позицию Пекина

Китай официально придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности южных Курильских островов. Однако китаист Екатерина Заклязьминская рассказала о любопытной тенденции, которая прослеживается в последние годы.

«Представители МИД КНР высказываются насчет принадлежности так называемых «четырех северных островов» 北方四岛(это японская риторика) так: спор о четырех северных островах всегда был двусторонним делом между Японией и Россией и должен быть надлежащим образом урегулирован обеими сторонами. Китай всегда придерживался позиции, что плоды победы в Мировой антифашистской войне нужно в полной мере сохранять и придерживаться», – написала в своем телеграм-канале Екатерина Заклязьминская.

Эксперт отметила, что китайцы стараются не говорить однозначно, на чьей они стороне. Однако используют российские названия островов, а также ратуют за защиту итогов победы в антифашистской войне, и для Китая главными фашистами были японцы. Она также напомнила, что у КНР и Японии есть и свои территориальные споры – остров Дяоюйдао (Сенкаку в Японии). Заклязьминская рассказала и всю суть конфликта. Она напомнила, что Токио претендует на четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

По Симодскому договору о торговле и границах от 1855 года четыре эти острова отошли Японии, а все, что севернее, осталось у России. Однако с начала XX века Япония начала масштабную военную экспансию на соседние территории. В 1904 году атаковали Порт-Артур, затем вторглись на Сахалин в 1905 году, и оккупировали остров на несколько лет в 1920-м году. В 1910-м Япония сделала Корею своей колонией, а в 1931 году начала интервенцию в Маньчжурию.

В 1937 Япония развязала полномасштабную войну с Китаем. Нынешнее состояние Курил изменилось после окончания Второй мировой войны. По Сан-Францисскому договору 1951 года Япония сама отказалась от Южного Сахалина и всех Курил. Но в документе при этом не подписала, что эти земли принадлежат СССР, напомнила Екатерина Заклязьминская. Рекомендуем также прочитать о том, как тарифная война между США и Китаем может повлиять на экономику России. Об этом в интервью в открытой студии «ФедералПресс» рассказала Екатерина Заклязьминская. Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов