В Госдуме разработали проект о признании Пасхи и Троицы праздниками

Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздниками.

По данным РИА Новости, документом предлагается сделать нерабочими те дни, которые следуют после дней религиозных праздников.

«Установление этих праздников на государственном уровне станет важным шагом в возвращении к исконным историческим и духовным традициям России, будет способствовать укреплению общественной гармонии», — передаёт агентство.

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов ранее рассказал RT, как выбрать духовника.

В материале RT также сообщалось, как следует проводить Пасхальную неделю.