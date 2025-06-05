В Госдуме предложили ограничить выплату декретных для мигрантов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Для лиц, имеющих разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство, а также для граждан стран-членов ЕАЭС, включая временно пребывающих в России и работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам, предлагается оплачивать больничные листы при условии, что страховые взносы (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая.

Помимо этого, депутат предлагает давать иностранцам право на выплаты по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ребенком до 1,5 лет лишь в случае наличия минимального страхового стажа сроком от одного года. При этом для граждан Белоруссии действующие нормы предлагается сохранить.

Инициатива направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Соцфонда Сергею Чиркову.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы предложили ввести в России запрет на работу для мигрантов с судимостью. Соответствующую инициативу на рассмотрение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву направила заместитель главы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.