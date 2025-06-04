РФ получила место в одном из ключевых органов ООН

Россия получила место в одном из ключевых органов ООН на 2026-2028 годы — Экономическом и Социальном Совете. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, РФ была избрана во втором туре, выборы проходили тайно. Помимо России от группы восточноевропейских стран также избирались Хорватия, Белоруссия, Северная Македония и Украина. Всего было три места.

По итогам голосования необходимые для избрания в ЭКОСОС две трети голосов набрали РФ, Украина и Хорватия. Также в состав Совета вошли Туркменистан, Китай, Турция, Индия, Мозамбик, Финляндия и другие. Они начнут работу 1 января 2026 года.

Отмечается, что отдельным голосованием в нынешний состав Совета вошли США, сменив Италию. Срок полномочий Вашингтона истечет в 2026 году.

ЭКОСОС является одним из ключевых органов ООН, отвечающих за международное сотрудничество в экономической и социальных сферах. Каждые три года в Совет избирается 54 страны.