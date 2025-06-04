РФ получила место в одном из ключевых органов ООН

Аксинья Кравченко

Россия получила место в одном из ключевых органов ООН на 2026-2028 годы — Экономическом и Социальном Совете. Об этом сообщает РИА Новости.

РФ получила место в одном из ключевых органов ООН
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По данным агентства, РФ была избрана во втором туре, выборы проходили тайно. Помимо России от группы восточноевропейских стран также избирались Хорватия, Белоруссия, Северная Македония и Украина. Всего было три места.

По итогам голосования необходимые для избрания в ЭКОСОС две трети голосов набрали РФ, Украина и Хорватия. Также в состав Совета вошли Туркменистан, Китай, Турция, Индия, Мозамбик, Финляндия и другие. Они начнут работу 1 января 2026 года.

Отмечается, что отдельным голосованием в нынешний состав Совета вошли США, сменив Италию. Срок полномочий Вашингтона истечет в 2026 году.

ЭКОСОС является одним из ключевых органов ООН, отвечающих за международное сотрудничество в экономической и социальных сферах. Каждые три года в Совет избирается 54 страны.

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