Трамп после разговора с Путиным опубликовал пост о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп опубликовал еще один пост после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. В соцсети Truth Social он выложил ссылку на статью The Washington Post (WP) под названием «Конгресс может дать Трампу рычаги давления на Путина».

В материале обсуждается законопроект о санкциях против торговых партнеров РФ. Утверждается, что его принятие Сенатом не будет обязывать Трампа подписывать документ, но даст ему «рычаги давления» на Москву.

«Санкции вступят в силу только после того, как президент вынесет заключение о том, что Путин "отказывается вести переговоры о мирном соглашении с Украиной". [Это] резко усилило бы влияние Трампа на Путина и укрепило бы его позиции на переговорах, предоставив ему возможность вводить разрушительные санкции против России в любой момент», — пишет газета.

Ранее Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение новых санкций против России. Речь идет о законопроекте, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.