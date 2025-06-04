В Госдуме заявили о способности «Орешника» поразить центры принятия решений на Украине

Российский ракетный комплекс «Орешник» способен поразить центры принятия решений на Украине. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

Он уточнил, что речь идет об офисе президента страны на Банковой улице и Верховной Раде на улице Грушевского, которые «давно уже должны стать приоритетными».

«Интересно, что оба эти объекта поражены могут быть одним "Орешником", больше и запускать не придется», — отметил депутат.

Он добавил, что ответ Москвы на удары со стороны Киева будет подготовлен российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув, что тот «всегда на сто процентов» исполняет свои обещания.

Ранее Владимир Путин предупредил главу США Дональда Трампа, что Россия ответит на недавние атаки Украины на аэродромы.