Захарова предложила «снявшему шляпу» перед Киевом министру снять что-нибудь еще

Власти Великобритании неоднократно снимали шляпу перед террористами и оказывали им поддержку.

Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Ленте.ру» высказывание министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили о желании «снять шляпу» перед Украиной за атаку на российские аэродромы.

«Лондон не первого террориста поддерживает. (...) Так что шляпы у них давно нет. Пусть снимают что-нибудь еще», — предложила дипломат.

Захарова прокомментировала поддержку Киева британскими политиками и подчеркнула, что «шляпу они уже снимали». Пресс-секретарь МИД указала на поддержку Лондоном террористов на Северном Кавказе в 1990-е годы.

Ранее Хили похвалил Украину за атаки на российские аэродромы после заседания контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн». По его словам, это служит показателем потенциала Киева.