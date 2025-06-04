Трамп неожиданно удалил свой пост о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп удалил свой пост о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в соцсети Truth Social. Там глава Белого дома подробно рассказывал, о чем говорил с российским лидером.

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Трамп писал, что разговор продлился 1 час 15 минут. Также он отмечал, что обсуждались атаки Киева на российские аэродромы.

По словам Трампа, Путин сообщил ему о намерении дать ответ на атаку Украины.

Трамп добавил, что разговор был в том числе и об Иране, и о том, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает.

Однако через некоторое время пост неожиданно был удален Трампом. На данный момент причины неизвестны.

Позже Трамп перезалил свой пост о разговоре с Путиным без изменений текста.

В Кремле также сообщили подробности состоявшегося в среду вечером телефонного разговора президентов России и США. Детали разговора о ситуации на Украине раскрыл помощник российского лидер Юрий Ушаков.