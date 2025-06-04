Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о состоявшемся телефонном разговоре между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Общение длилось чуть больше часа.

Так, Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров России и Украины, которые состоялись в Стамбуле. Путин подчеркнул, что встреча делегаций была полезной.

По словам Ушакова, Трамп сообщил Путину, что Вашингтон не был проинформирован о планах Киева нанести удары по российским аэродромам.

"Удары по военным аэродромам - эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", - сказал Ушаков (цитата по РИА Новости).

Трамп переговорил с Путиным

Ранее Трамп в соцсетях сообщил, что беседа с Путиным была позитивной, однако "не той, что приведет к немедленному миру".