Папа Римский обратился с призывом к Путину

Папа Римский Лев XIV обратился с призывом к президенту России Владимиру Путину — в телефонном разговоре он попросил его «сделать жест, способствующий миру» на Украине.

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Об этом сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает РИА Новости.

«Папа Римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта», — сообщил он.

По словам Бруни, Папа Римский считает, что общие христианские ценности могут быть «светом, помогающим искать мир».

До этого Лев XIV заявлял о готовности принять делегации России и Украины для нового раунда переговоров. Европейские страны поддержали это предложение.