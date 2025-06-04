Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Папой Римским Львом XIV, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это первая телефонная беседа с новым понтификом.

Путин обратил внимание Папы на эскалацию конфликта киевским режимом, а также поблагодарил за готовность содействовать в урегулировании конфликта. Российский лидер подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем.

Прошлый телефонный разговор российского президента с первоиерархом католической церкви проходил в понтификат Франциска - в декабре 2021 года. Путин поздравлял тогдашнего Папу Римского с 85-летием.

Кроме того, президент РФ регулярно направляет в адрес Святого Престола поздравительные телеграммы. Папа Римский Франциск был одним из лидеров западного мира, кого Путин личным посланием поздравил с Рождеством и Новым годом.