Трамп заявил, что провел разговор с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно 1 час и 15 минут", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
"Мы обсудили атаку Украины на стоящие [на аэродромах] российские самолеты, а также ряд других атак, осуществленных обеими сторонами", - заявил американский лидер. По его словам, разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру на Украине, отметил он.