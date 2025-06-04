Мирошник назвал слова Зеленского о переговорах "капризами бородатой барышни"
Слова Владимира Зеленского о якобы "бессодержательности" переговоров в Стамбуле являются "капризами бородатой барышни".
Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник на полях закрытого показа фильма "Воля твоя" в Национальном центре "Россия".
"Это капризы какой-то бородатой барышни. Мяч находится на украинской стороне, Россия выполнила все свои обязательства. Организовала, договорилась с Турцией, подготовила соответствующие документы, выполнила предыдущие договоренности, сделала массу гуманитарных предложений Украине. Поэтому Украина пускай отреагирует официальным, понятным образом, а не исполняет вот такого рода танцы с бубнами, которые очень нравятся Зеленскому", - сказал он.