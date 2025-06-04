Слова Владимира Зеленского о якобы "бессодержательности" переговоров в Стамбуле являются "капризами бородатой барышни".

Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник на полях закрытого показа фильма "Воля твоя" в Национальном центре "Россия".