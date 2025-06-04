Лавров призвал не поддаваться на провокации, направленные на срыв переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что важно не поддаваться на провокации, которые направлены на срыв российско-украинских переговоров.

"Несмотря на новые крупные преступные провокации в последние несколько дней, я бы считал важным не поддаваться на провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать [переговоры] и получать вооружение из европейских стран", - сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в формате видеоконференции.

"Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей специальной военной операции, я считаю, необходимо задействовать", - подчеркнул Лавров.

Министерство иностранных дел РФ, по его словам, активно участвует в переговорах в делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Путин, комментируя выступление Лаврова, заявил, что "согласен с этим".