Режим Зеленского обладает признаками террористической организации.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации, и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени", - отметил он.

4 июня на совещании с правительством президент России Владимир Путин подчеркнул, что и без того нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию. Он отметил, что на фоне откровенных террористических атак на гражданские объекты разговоры о "саммите с РФ" со стороны Киева звучат странно, и задался вопросом, о чем можно говорить с террористами. Президент добавил, что украинские атаки в последние дни были нацелены на срыв переговоров. Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами, отметил он.

31 мая в 22:44 мск на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста. Позднее губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что поезд в Брянской области сошел с рельсов в результате подрыва моста.