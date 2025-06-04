Категорический отказ Владимира Зеленского от предложения о двух- или трехдневном перемирии для сбора тел погибших военных на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В связи с тем, что сейчас было сказано про предложение о двух- или трехдневной паузе для того, чтобы на определенных участках линии боевого соприкосновения собрать достойно тела погибших, возможно, там еще и раненые остались. Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический и грубый отказ Зеленского от этого предложения", - отметил Лавров.