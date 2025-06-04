Лавров: оба раунда переговоров с Украиной в Стамбуле дали конкретные результаты

Оба раунда переговоров с Украиной в Стамбуле дали конкретные результаты, эти прямые контакты были важны и полезны, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он сказал на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

«Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров... работает», — отметил Лавров.

Российский министр добавил, что оба раунда переговоров дали конкретные результаты, включая паритетный обмен военнопленными, передачу тяжелораненых и возвращение тел погибших.

Как констатировал Лавров, между Россией и Украиной наблюдается реальное движение вперёд в области гуманитарных вопросов.

Глава российской делегации Владимир Мединский уточнил, что окончательные цифры по обмену военнопленными с Украиной согласовываются.

По его словам, российская сторона готова начать обмен пленными с Украиной 7—9 июня.