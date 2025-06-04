Путин порассуждал об использовании всех средств для достижения целей СВО

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что для достижения целей специальной военной операции (СВО) нужно использовать все средства. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО не закончится, пока Россия не добьется всех поставленных целей. Это является приоритетом для Москвы, подчеркнул он. При этом важно обеспечить национальные интересы. Пока этого не будет достигнуто, отметил Песков, урегулирование украинского кризиса продолжится.

По словам Путина, у России есть все необходимые возможности, чтобы довести спецоперацию до логического завершения. При этом он отметил, что нужным для России результатом СВО станет устранение первопричин украинского кризиса.