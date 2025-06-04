Лавров назвал грубейшей ошибкой отказ Зеленского от предложенного РФ перемирия

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от перемирия на 2–3 дня для обмена телами военнослужащих с российской стороной является грубейшей ошибкой.

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Об этом в среду, 4 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— В связи с тем, что сейчас было сказано про предложение о краткой двух-, трехдневной паузе, для того чтобы на определенных участках ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. «ВМ») собрать достойно тела погибших, возможно там еще и раненые остались. Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения, — подчеркнул министр в ходе совещания кабинета министров, его цитирует РИА Новости.

2 июня Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня, которое российские дипломаты выдвинула в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Лидер киевского режима подчеркнул, что Киев настаивает на безусловном прекращении огня. Также он заявил о возможных новых терактах на территории России, подчеркнув, что подобные действия направлены «воспитание» российских делегатов, чтобы они, по его словам, «попытались вести себя, как люди».