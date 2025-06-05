Хинштейн назвал недопустимым общение губернатора с людьми через пресс-секретарей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал недопустимым общение главы региона с людьми через пресс-секретарей в нынешних условиях.

"Губернатор, передвигающийся по региону с десятью охранниками, не выходящий из своего кабинета, общающийся с людьми посредством пресс-секретаря в нынешних условиях <...> непростого региона - просто недопустимо", - сказал Хинштейн в ходе 44-го заседания Курской областной думы.

Врио губернатора региона отметил, что людям важно быть услышанными, видеть обратную связь от власти. Хинштейн заверил, что продолжит и дальше встречи с жителями, ездить в районы.