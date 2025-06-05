Захарова назвала позором избрание Бербок главой 80-й сессии ГА ООН

Избрание бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок главой 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН является позором. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на круглом столе в Совете Федерации.

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"Это позор, что в юбилейный год победы над фашизмом и нацизмом человек, который сказал, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха, занял пост, пусть годичный и церемониальный, но символический, председателя Генеральной Ассамблеи", – цитирует дипломата РИА Новости.

Бербок была избрана главой 80-й сессии ГА ООН на 2025–2026 годы в понедельник, 2 июня. Она являлась единственным кандидатом на этот пост. В ее поддержку высказались 167 стран.

По мнению Захаровой, Бербок на новом посту будет заниматься самопиаром и продвигать личную повестку. Она пояснила, что экс-глава МИД Германии появилась на дипломатической арене "обходным путем", использовав "политический батут". В ФРГ многие считают Бербок позором немецкой дипломатии, добавила представитель российского дипведомства.