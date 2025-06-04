Власти Молдавии без каких-либо оснований пытаются отговорить своих граждан от поездок в Россию, под надуманными предлогами запрещают посещать РФ. Такую позицию Кишинева официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "чушью собачьей".

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Дипломат обратила внимание на фактически попытки запугивания властями Молдавии своих граждан, которых застращали возможным применением по отношению к ним со стороны российских органов власти принудительных мер или мер принудительного порядка.

"Вы знаете, это, конечно, говоря дипломатическим языком, набор голословных утверждений, не подкрепленных фактами, а если говорить как есть - чушь собачья", - заявила Захарова.

По ее мнению, в Кишиневе берут пример у западных кураторов и переворачивают все с ног на голову.

"Обвиняют Россию в том, что делают именно они, что сами творят", - отметила дипломат.

Она указала, что в России всегда рады молдаванам, наоборот, это россияне сталкиваются с дискриминацией, когда приезжают в Молдавию.

Более того, Кишинев ставит препоны в решении вопросов с трансграничным перемещением между странами. Захарова напомнила, что еще в конце апреля российское внешнеполитическое ведомство направило посольству Молдавии ноту с предложением провести консультации по данному вопросу.