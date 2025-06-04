Захарова назвала "чушью собачьей" обоснование запрета Кишинева на поездки в РФ
Власти Молдавии без каких-либо оснований пытаются отговорить своих граждан от поездок в Россию, под надуманными предлогами запрещают посещать РФ. Такую позицию Кишинева официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "чушью собачьей".
Дипломат обратила внимание на фактически попытки запугивания властями Молдавии своих граждан, которых застращали возможным применением по отношению к ним со стороны российских органов власти принудительных мер или мер принудительного порядка.
"Вы знаете, это, конечно, говоря дипломатическим языком, набор голословных утверждений, не подкрепленных фактами, а если говорить как есть - чушь собачья", - заявила Захарова.
По ее мнению, в Кишиневе берут пример у западных кураторов и переворачивают все с ног на голову.
"Обвиняют Россию в том, что делают именно они, что сами творят", - отметила дипломат.
Она указала, что в России всегда рады молдаванам, наоборот, это россияне сталкиваются с дискриминацией, когда приезжают в Молдавию.
Более того, Кишинев ставит препоны в решении вопросов с трансграничным перемещением между странами. Захарова напомнила, что еще в конце апреля российское внешнеполитическое ведомство направило посольству Молдавии ноту с предложением провести консультации по данному вопросу.
"Что, вы думаете, ответила молдавская сторона? Ничего", - подчеркнула дипломат.