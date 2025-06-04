Второй раунд новых стамбульских переговоров оказался скоротечным, но оставляющим надежду на их дальнейшее продолжение. Атмосферу вокруг них умело нагнетали.

Ввиду кардинального расхождения позиций никто не ждал какого-то прорыва и на этот раз. Москва настояла на прямых контактах с украинской делегацией без посредников, но киевские эмиссары все-таки провели уже в Турции, перед тем, как сесть за стол переговоров, закрытую встречу с европейскими советниками. Лишний раз было подтверждено, что Киев не участвует в разработке своих условий, а получает инструкции.

— В результате, — констатировал историк Николай Стариков, — начало переговоров задержалось. Тот же балаган, что и был в прошлый раз, будет в следующий.

Сам же диалог сторон фактически длился чуть больше часа. А когда Умеров вышел к журналистам и зачитал свое выступление по-английски и по бумажке, давая понять, на кого все рассчитано, ощущение шоу только усилилось.

Сутью же нынешнего этапа должен был стать обмен меморандумами по вопросу фактически выработки «дорожной карты» урегулирования конфликта, о чем с нашей подачи и не без американского давления договорились в ходе прошлого переговорного раунда. Украинские стратеги заранее запустили свой документ и настаивали, чтобы и мы опубликовали свое видение движения к миру. Понятно, что Киеву надо было с помощью серии заказных статей по британской методичке поднять шум вокруг наших предложений, объявив их заранее неприемлемыми, и выхолостить весь смысл даже таких блиц-переговоров.

Россия проявила характер и доставила свой меморандум прямо в Стамбул. Причем заранее можно было предположить, что поправки в документ вносили и в воскресенье после эскапады Киева. Вновь возник лингвистический казус. В прошлый раз свидомые всех уверяли, что вели с москалями переговоры на «рiдной мове» через переводчика. Притом что это не соответствовало реальности. На этот раз переговоры опять велись по-русски, однако сам текст украинского меморандума был составлен по-английски (еще бы, его на утверждение отправляли в Лондон, и в Вашингтон) и на мове. Но как остроумно заметил глава делегации Владимир Мединский: «Ничего, справились, в нашей делегации есть люди, владеющие разными языками!»

Тем более повторимся, что содержание украинского документа не было секретом: перемирие без предварительных условий, замораживание ситуации по ЛБС, полный суверенитет Украины в выборе военных союзов, то есть вступление в НАТО, международные гарантии безопасности, выплата Россией репараций, механизм отмены некоторых антироссийских санкций, позволяющий их вернуть. Естественно, ни слова о гарантиях прав русского языка, культуры или УПЦ. Прямо ультиматум о безоговорочной капитуляции вне реальной картинки, складывающейся на поле боя.

Российский же меморандум, по словам Владимира Мединского, содержит положения, ведущие к реальному прекращению огня и формированию устойчивого мира, учитывающего и интересы безопасности Украины. Как говорится, мяч на украинской половине поля, хотя предсказать шоу-реакцию Зеленского и Ко нетрудно.

Политолог Юрий Баранчик резонно отмечает:

— Без кардинального изменения ситуации, — будь то внутриполитическя ситуация на Украине, внешнеполитическая — способная оставить Киев без денег и оружия, или же наш серьезный прорыв на фронте, — встречаться можно до бесконечности.

Тем не менее в результате второго раунда Россия передаст Украине шесть тысяч замороженных тел украинских солдат. А значит, на той стороне многие семьи смогут получить компенсацию за гибель своих кормильцев (а это нагрузка на итого мизерный бюджет Украины, что нам выгодно). Произойдет обмен тяжело раненых и больных военнопленных (и снова нагрузка на их бюджет). А также молодых солдат. Наконец, начнут работать медицинские комиссии, которые напрямую будут оформлять передачу раненых и больных пленных, не дожидаясь решения высоких переговорщиков.

Интересно, что на этот раз мы получили и список из 339 имен детей, которые были якобы похищены Россией, а на самом деле спасены из зоны боевых действий. А ведь начали в Киеве раскачивать эту тему, говоря аж о полутора миллионе «похищенных». Не предъявляя никаких имен или обращений родителей. Это потом выяснилось, что более сотни как бы «похищенных» обосновались в Германии. Мединский обещал, что аппарат нашего уполномоченного по правам ребенка разберется с каждой фамилией. И если на той стороне есть чьи-то родители или иные родственники, произойдет воссоединение семей.

Делегации договорились о возможности нового раунда переговоров, но, как говорят дипломаты, sin dia — без конкретной даты. И, естественно, за переговорами следят в Вашингтоне. Но как заметил политолог Сергей Марков:

— Трамп воспринимает переговоры между Россией и Украиной, наверное, как грандиозное шоу лично для него. Трамп вряд ли будет спешить выйти из переговорного процесса. Тем более что мы понимаем: основные озвученные положения не были согласованы за час стамбульской встречи, а согласованы заранее, на неафишируемых консультациях. И, видимо, не с Киевом.

Кроме того, как в России, так и в Киеве (и, что очень вероятно, в Вашингтоне) также ждут и «ответочку» за налеты и теракты 1 июня. И она будет обязательно. Не взирая ни на какие переговоры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России:

— Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать нужно — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно.

При этом следует помнить:

Наша армия активно наступает и продолжит наступление. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен — исчезнут.Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, который был опубликован.

КТО БЫСТРЕЕ

Второй раунд переговоров в Стамбуле продлился всего час. До рекордов ему далеко.

Февраль 2015 года. Минск Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» продолжались более 16 часов.Октябрь 2014 года. Брюссель Очередной раунд трехсторонних газовых переговоров в формате Украина — ЕС — Россия длился почти 12 часов и закончился безрезультатно.Октябрь 1998 года. Вашингтон Палестино-израильские переговоры перед подписанием меморандума Уай-Ривер проходили в течение нескольких дней, один из раундов длился практически сутки.Октябрь 1997 года. Киншаса Встреча президента страны Лоран-Дезире Кабилы с постоянным представителем США при ООН Биллом Ричардсоном. В результате переговоров, длившихся почти весь день, президент согласился разрешить экспертам ООН провести проверку сообщений о массовых убийствах руандийских беженцев.Декабрь 1991 года. Пханмунджом Республика Корея и КНДР согласились провозгласить Корейский полуостров безъядерной зоной. Переговоры шли семь часов.