Об атаках на Крымский мост и переговорах: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 июня ответил на вопросы журналистов о переговорах с Украиной и о расследовании атак на российские военные аэродромы. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

О переговорах с Украиной

Песков заявил, что частоту встреч и цикличность переговоров с Украиной нельзя «стандартизировать», передает ТАСС. Он подчеркнул, что все зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд переговоров. Песков добавил, что стороны продолжают контакты и уже в ходе этих контактов будут «нащупываться приемлемые сроки».

Пресс-секретарь президента указал, что России и Украине потребуется время, чтобы изучить полученные 2 июня меморандумы. После этого могут быть согласованы сроки нового раунда переговоров.

Об атаках на аэродромы и Крымский мост

Песков подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы раскрыть обстоятельства атак украинских беспилотников на свои военные аэродромы, сообщает ТАСС. Такое заявление Песков сделал в ответ на вопрос о том, будет ли Москва направлять в Астану запрос в связи с данными о побеге подозреваемого по делу в Казахстан.

Представитель Кремля также отметил, что власти РФ готовы рассмотреть предложения о наградах для дальнобойщиков, которые пытались сбивать дроны.

Песков подтвердил, что ВСУ также пытались атаковать Крымский мост. Рядом с ним произошел взрыв, но повреждений мост не получил. Песков добавил, что Россия принимает меры для защиты объектов мирной инфраструктуры, «исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима».

О позиции Путина по смертной казни

Песков сообщил ТАСС, что позиция президента РФ Владимира Путина по поводу моратория на смертную казнь «хорошо известна и последовательна». Песков подчеркнул, что не знает о каких-либо изменениях в позиции президента.

В конце 2024 года на заседании Совета по правам человека (СПЧ) Путин подчеркнул, что Россия не отменяет мораторий на смертную казнь, несмотря на «реалии проведения специальной военной операции». Он подчеркивал, что в России, наоборот, принимаются решения для «повышения гуманности правосудия».

Об активном дне Путина

Песков заявил, что в среду, 4 июня, у Путина будет активный рабочий день, передает ТАСС. Президент проведет несколько рабочих встреч, а в районе 18:00-20:00 состоятся несколько международных телефонных разговоров с его участием. Также днем пройдет совещание Путина с правительством, посвященное технологическому суверенитету РФ.