Захарова: Зеленский зашелся в истерике после переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский "зашелся в истерике" и позволял себе хамские высказывания по отношению к российской делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Также она заявила, что Киев вместе с западными покровителями приложил немало усилий для срыва переговоров в Стамбуле. По словам Захаровой, они пытались торпедировать наметившийся мирный процесс. В ход пошли и террористические методы.

Напомним, в понедельник, 2 июня, в стамбульском дворце Чираган прошел второй раунд переговоров РФ и Украины. Встреча длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

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До этого состоялась встреча глав делегаций - Владимира Мединского со стороны РФ и Рустема Умерова со стороны Украины. По словам источника ТАСС, "это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров".