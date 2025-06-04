Песков заявил о неизменности позиции Путина по теме моратория на смертную казнь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что позиция российского лидера Владимира Путина по вопросу моратория на смертную казнь в России является четкой, последовательной и давно известной.

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— Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции (президента — прим. «ВМ») на этот счет, — цитирует Пескова РИА Новости.

4 июня лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил Владимиру Путину письмо с предложением пересмотреть позицию Конституционного суда по вопросу смертной казни и отменить действующий мораторий. Политик аргументировал свое предложение тем, что международные обязательства, на которые ранее опирался Конституционный суд, потеряли свою актуальность.

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в ответ заявил, что необходимо обладать особым политическим даром, чтобы предложить российскому президенту открыто игнорировать решения Конституционного суда страны. В своем сообщении он привел текст двух пунктов статьи 80 Конституции России.