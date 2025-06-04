Путин назвал константу российской культуры

Тема героизма российских воинов — константа отечественной культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам XI Книжного фестиваля «Красная площадь», его слова приводятся на сайте Кремля.

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Глава государства назвал посвященные героям Великой Отечественной войны произведения искусства национальным достоянием.

«Лучшие образцы военной прозы и поэзии (...) служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю», — подытожил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин не сдержал слез во время показа фрагментов нового фильма о Брестской крепости.