На Крымском мосту 3 июня произошел взрыв, киевский режим продолжает показывать свою сущность. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Украина заявила о якобы успешной атаке на объект.

"Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима", — заявил Песков.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила 3 июня о якобы успешной атаке на Крымский мост. Это породило много спекуляций. Советник главы Крыма Олег Крючков назвал происходящее информационной атакой. Движение автотранспорта на Крымском мосту 3 июня дважды приостанавливалось.