Песков высказался о новом возможном раунде переговоров России и Украины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по поводу нового возможного раунда переговоров России и Украины.

«Очевидно, что какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись [стороны]. По мере того как стороны будут готовы, они согласуют сроки следующего раунда», — сказал он.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров.