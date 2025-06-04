Умерла сенатор Татьяна Сахарова

Сенатор Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась на 52-м году жизни.

Об этом сообщили её родные и близкие в Telegram-канале сенатора.

«С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор Российской Федерации Татьяна Анатольевна Сахарова», — говорится в сообщении, которое подписано как «родные и близкие Татьяны Анатольевны Сахаровой».

Уточняется, что сенатор скончалась после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. О дате и месте прощания с ней будет сообщено позже.

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Как отметили в ТАСС, соответствующую информацию подтвердила журналистам пресс-секретарь сенатора Анастасия Бочарова.

В апреле сообщалось, что в Санкт-Петербурге в возрасте 73 лет скончался заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин.