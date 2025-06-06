Рябков раскрыл проблемы из-за проекта США "Золотой купол"

Такие программы США, как "Золотой купол", станут препятствием для новых инициатив в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно, глубоко дестабилизирующие программы, подобные "Золотому куполу", а США реализуют целый ряд таких, создают дополнительные труднопреодолимые препятствия для конструктивного рассмотрения любых потенциальных инициатив в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями, когда и если до этого дойдет дело", - добавил замминистра.

По его словам, диалог в сфере контроля над вооружениями требует учитывать неразрывную связь стратегических наступательных (СНВ) и стратегических оборонительных вооружений. Однако сама концепция проекта "Золотой купол" "начисто отрицает взаимозависимость" СНВ и противоракетной обороны (ПРО).

Рябков подчеркнул, что проблему в этом видит не только Россия. "Об этом, в частности, говорится в совместном российско-китайском заявлении по глобальной стратегической стабильности от 8 мая", - резюмировал он.

Решение США относительно "Золотого купола"

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"). Она будет включать, в частности, расположенные в космосе перехватчики. По словам Трампа, у Соединенных Штатов в настоящее время есть "намного более передовые технологии", чем те, что используются в израильской системе ПРО "Железный купол".

Как подчеркивается в принятом 8 мая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина совместном заявлении, американская программа Golden Dome носит "глубоко дестабилизирующий характер".

Этот проект США предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", поясняется в документе. Прежде всего это означает полный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности, указывают Россия и Китай. Кроме того, заявляют стороны, указанный проект придает дополнительный импульс развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение.

Ситуация усугубляется тем, что программа предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства, предупредили Москва и Пекин.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.