Матвиенко попросила не «заматывать» подготовку международных договоров

Сегодня уже подписанные международные договоры готовятся в министерствах к ратификации в парламенте в течение полугода и больше — этот процесс надо ускорить и освободить от бюрократических процедур. Об этом 4 июня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов.

Матвиенко обратила внимание присутствовавших на заседании представителей Минюста, что сроки, в которые принято готовить уже подписанные международные договоры к ратификационным процедурам в парламенте составляют шесть-семь месяцев. В качестве примера она привела новые договоры России с Сейшельскими островами и Таиландом.

«Почему такая практика сложилась — еще в прошлом году подписали документ, а он только сейчас к нам приходит на ратификацию? Причем договор прошел уже все инстанции. И это не первый случай, когда договоры вносятся в парламент спустя полгода после подписания, а то и больше», — возмутилась спикер.

Она поручила сенаторам выяснить, кто и почему установил в такую практику, и «нельзя ли ускорить и не заматывать процесс» ратификации международных договоров бюрократическими процедурами.