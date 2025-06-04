Захарова: Киеву не удастся уничтожить православие на Украине

Попытки киевского режима уничтожить каноническое православие на Украине обречены на провал. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию материалов Федерации молодых республиканцев США о нарушении прав верующих на Украине.

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"Киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны. В очередной раз призываем здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима [Владимира] Зеленского с Украинской православной церковью (УПЦ - прим. ТАСС)", - сказала дипломат.

По ее словам, давление на Украинскую православную церковь, захваты храмов, незаконная перерегистрация приходов и административное давление продолжаются на протяжении многих лет. По сути, заметила дипломат, речь идет о попытке уничтожения православия на Украине с задействованием для этого квазицерковной структуры ПЦУ.

Захарова напомнила, что МИД России последовательно поднимает вопрос религиозных преследований на Украине на международных площадках, "а на Западе эти вопиющие нарушения, как правило, пытаются замалчивать". В 2023 и 2025 годах министерство опубликовало специальные доклады о противоправных действиях киевского режима в отношении УПЦ, а в докладе о ситуации с правами человека на Украине за 2024 год гонениям на верующих посвящен отдельный раздел, указала она.

"Предлагаем всем, в том числе Федерации молодых республиканцев США, ознакомиться с этими документами, в которых подробно рассматриваются дискриминационные законы Украины, направленные против УПЦ, неправомерные действия украинских спецслужб и силовых структур, местных властей, приводятся конкретные случаи захватов храмов и незаконной перерегистрации общин, проявлений ненависти, агрессии и насилия по отношению к духовенству и верующим УПЦ", - отметила официальный представитель МИД.

Как подчеркнула Захарова, Россия продолжит поднимать данную тему на заседаниях Совета Безопасности ООН, Совета по правам человека, ОБСЕ, в рамках формата "формулы Арриа" и других международных дискуссий.