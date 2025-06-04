Захарова рассекретила долг США перед ООН

Долг США перед Организацией Объединенных Наций (ООН) превысил три миллиарда долларов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв американского бизнесмена Илона Маска прекратить финансирование ООН.

«Если представитель крупного бизнеса в Штатах, человек, чье мнение привлекает внимание, призывает лишить ООН финансирования, давайте напомним: именно Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим должником Организации Объединенных Наций. По официальным данным, на январь 2025 года долг США перед ООН составлял более два млрд долларов. На сегодняшний день долг уже превысил три млрд долларов», — заявила Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Она подчеркнула, что США остаются крупнейшим должником организации.

Дипломат также усомнилась, осведомлен ли Маск о размере долга своей страны или его заявление можно считать попыткой списать обязательства. Захарова подчеркнула, что задолженность перед ООН не может быть проигнорирована, независимо от статуса США или их отношений с организацией.

Ранее Илон Маск прокомментировал в социальной сети X (бывший Twitter) призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять меры против распространения дезинформации и ненависти в интернете. Маск предложил прекратить финансирование ООН на этом фоне.