Захарова прокомментировала избрание Бербок председателем сессии Генассамблеи ООН
Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на посту председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН будет заниматься исключительно самопиаром, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По мнению Захаровой, Бербок будет опираться "исключительно на собственную повестку". В эфире радио "Спутник" официальный представитель МИД отметила, что немка "подпрыгнула на политическом батуте". Она пришла в международные отношения и дипломатию "совершенно обходным путем", добавила Захарова.
Представитель МИД напомнила, что Бербок, по оценкам немцев, "является позором немецкой дипломатии".
"Она сделала с германской дипломатией и международными отношениями то, что сделала", - сказала Захарова.