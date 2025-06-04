Захарова прокомментировала избрание Бербок председателем сессии Генассамблеи ООН

Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на посту председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН будет заниматься исключительно самопиаром, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению Захаровой, Бербок будет опираться "исключительно на собственную повестку". В эфире радио "Спутник" официальный представитель МИД отметила, что немка "подпрыгнула на политическом батуте". Она пришла в международные отношения и дипломатию "совершенно обходным путем", добавила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что Бербок, по оценкам немцев, "является позором немецкой дипломатии".