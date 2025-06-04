Оценены шансы на сближение Москвы и Варшавы при новом президенте Польши

Россия и Польша могут сблизиться после завершения конфликта на Украине, которое создаст общие вызовы для двух стран.

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Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

«Есть и объективные вызовы, которые могут подтолкнуть страны к диалогу после окончания боевых действий: бесконтрольная миграция, распространение оружия с Украины, рост преступности», — оценил он шансы на сближение Польши и России при новом польском президенте.

Все эти проблемы, по мнению политолога, потребуют коллективного ответа и совместных действий Москвы и Варшавы. В частности, радикальные украинские националисты могут представлять угрозу не только для Польши, но и для всего региона, заключил эксперт.

Избранный президент Польши публично обратился к Зеленскому

Артем Барынкин также рассказал об отношении избранного президента Кароля Навроцкого к Украине. По его мнению, его политика будет проводиться с учетом исторических обид и претензий.