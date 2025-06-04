Клишас раскритиковал обращение Миронова к Путину

Нужно обладать особым политическим даром, чтобы обратиться к президенту России с предложением открыто игнорировать решения Конституционного Суда (КС) РФ.

Так глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал обращение лидера "Справедливой России - За правду" Сергея Миронова к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь.

"Нужно обладать особым политическим даром и быть политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного Суда Российской Федерации", - отметил сенатор в Telegram-канале.

Он напомнил, что согласно Конституций РФ, президент является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией РФ порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти.