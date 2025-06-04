Шойгу отправился выполнять поручение Путина

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Пхеньян, где планируется его встреча с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент ТАСС. Это второй визит Шойгу в Пхеньян за два с небольшим месяца.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, во время переговоров ожидается "обсуждение реализации некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области". Кроме того, предполагается обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины.

В предыдущий раз секретарь СБ РФ совершил визит в КНДР 21 марта. Тогда он также был принят Ким Чен Ыном, переговоры продолжались около двух часов. Шойгу сообщал, что передал лидеру КНДР послание президента РФ Владимира Путина, обсуждались вопросы, касающиеся Украины, и начало диалога РФ и США.

Шойгу получил новую должность

На прошлой неделе в Москве во время международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь СБ РФ провел переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. По словам Шойгу, установившиеся доверительные отношения между лидерами России и КНДР отражают взаимное стремление двух стран и народов к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки, придают импульс развитию двустороннего политического диалога и кооперации в практической области. Он также сообщил, что 2025 год будет насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов. Так, к 80-летию освобождения Кореи в августе будет приурочен визит в Пхеньян председателя Госдумы Вячеслава Володина, а для участия в торжествах по случаю 80-летнего юбилея создания Трудовой партии Кореи в октябре планируется визит председателя партии "Единая Россия", заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Секретарь российского Совбеза особо поблагодарил корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область, как собственную Родину, и заверил, что продолжится работа по увековечению памяти "погибших корейских братьев в борьбе с неонацистской заразой". "Для нас чрезвычайно важно, что корейский народ встал на нашу сторону - мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка", - отмечал Шойгу. По его мнению, то, что руководство КНДР выступило в поддержку России после воссоединения с Крымом, республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, после начала СВО, свидетельствует о подлинно независимом характере политики Пхеньяна, основывающейся на собственном понимании справедливости.

Шойгу, отвечая на вопрос ТАСС, констатировал, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна энергично развивается, хотя признал, что отношения могла бы быть налажены гораздо раньше. Он отметил, что взаимодействие РФ и КНДР значительно укрепилось после подписания соглашения о всеобъемлющем партнерстве около года назад.