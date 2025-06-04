Депутат Госдумы Миронов призвал олигархов «скинуться» на спецоперацию

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов призвал российских олигархов финансово поддержать специальную военную операцию. Он заявил, что быстрый рост состояний богатейших граждан РФ в условиях проведения спецоперации выглядит неприлично и провокационно.

«Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами — неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», — сказал Миронов РИА Новости.

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Ранее Сергей Миронов уже предлагал искать альтернативные источники финансирования для покрытия дефицита бюджета, чтобы снизить долговую нагрузку на экономику, и выступал против увеличения государственных заимствований. Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержала проект федерального бюджета на 2025 год, настаивая на необходимости справедливого перераспределения ресурсов и введения новых налогов для сверхбогатых граждан.