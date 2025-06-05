В ГД предложили считать многодетными мужчин с детьми от разных браков

Мужчины с детьми от разных браков должны получать статус многодетных, если участвуют в содержании и воспитании этих детей. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

"Есть необходимость пересмотреть сам статус многодетного отца, включив туда мужчин, имеющих детей от разных браков. Но только в отношении тех отцов, которые оказывают меры материальной поддержки для своих детей и участвуют в их воспитании", - сказал депутат.

Многодетные семьи в России - это родитель или родители, у которых на воспитании есть трое и более детей. В настоящее время родитель после развода или при наличии детей от разных браков может пользоваться льготами для многодетных, только если эти дети проживают с ним.